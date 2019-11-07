ИА «Ореанда-Новости». Число детей, отравившихся по пути в Москву, увеличилось до 31.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Школьники из Брянска ездили на отдых в санаторий «Смена» в Кисловодске. На обратном пути из Минеральных Вод в Москву дети почувствовали недомогание. У них обнаружились признаки пищевого отравления. Их госпитализировали после поездки с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось о 29 отравившихся из одной группы. Ещё двое почувствовали себя плохо уже по приезде в столицу. Их госпитализировали из автобуса.

Известно, что детям стало плохо ещё до того, как они сели на поезд в Москву. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.