09.12.2019, 21:20
Больше половины россиян хотят пересмотра Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Больше половины россиян хотят пересмотра Конституции. Опрос был проведён фондом «Общественное мнение».
Опрос был проведён на территории 53 субъектов России, около 1,5 тысяч граждан приняли в нём участие. 68% опрошенных указали, что хотят пересмотра некоторых пунктов Конституции. Изменения, по мнению россиян, необходимо внести в критерии оказания медицинской помощи, социальную политику страны и нормы основных показателей уровня жизни.
17% опрошенных сказали, что действующая Конституция не нуждается в изменениях. Оставшиеся добровольцы отметили, что свод законов хороший, сильных изменений не требует.
Стоит отметить, что в 2013 году только 44% опрошенных указали, что действующую в то время Конституцию необходимо пересмотреть. То есть за 6 лет количество недовольных россиян увеличилось на 24%.
Опрос был проведён на территории 53 субъектов России, около 1,5 тысяч граждан приняли в нём участие. 68% опрошенных указали, что хотят пересмотра некоторых пунктов Конституции. Изменения, по мнению россиян, необходимо внести в критерии оказания медицинской помощи, социальную политику страны и нормы основных показателей уровня жизни.
17% опрошенных сказали, что действующая Конституция не нуждается в изменениях. Оставшиеся добровольцы отметили, что свод законов хороший, сильных изменений не требует.
Стоит отметить, что в 2013 году только 44% опрошенных указали, что действующую в то время Конституцию необходимо пересмотреть. То есть за 6 лет количество недовольных россиян увеличилось на 24%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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