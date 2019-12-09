





Опрос был проведён на территории 53 субъектов России, около 1,5 тысяч граждан приняли в нём участие.Изменения, по мнению россиян, необходимо внести в критерии оказания медицинской помощи, социальную политику страны и нормы основных показателей уровня жизни.17% опрошенных сказали, что действующая Конституция не нуждается в изменениях. Оставшиеся добровольцы отметили, что свод законов хороший, сильных изменений не требует.То есть за 6 лет количество недовольных россиян увеличилось на 24%.



