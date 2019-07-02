ИА «Ореанда-Новости» Эти данные получила Федеральная служба по труду и занятости в результате опроса.

Как выяснилось, 56,3% жителей России после выхода на пенсию продолжат ходить на работу.

Опрос был проведён впервые с тех пор, как в стране изменили пенсионный возраст. В 2015 году желание продолжить работать после выхода на пенсию изъявили лишь 37% опрошенных.

Между тем, почти 70% респондентов уверены, что их судьба в данном вопросе зависит от работодателя.

Напомним, благодаря проведенной в 2019 году пенсионной реформе возраст выхода на пенсию для женщин увеличили до 60 лет, а для мужчин до 65 лет.