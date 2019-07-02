02.07.2019, 17:09
Больше половины россиян продолжат работать после выхода на пенсию
ИА «Ореанда-Новости» Эти данные получила Федеральная служба по труду и занятости в результате опроса.
Как выяснилось, 56,3% жителей России после выхода на пенсию продолжат ходить на работу.
Опрос был проведён впервые с тех пор, как в стране изменили пенсионный возраст. В 2015 году желание продолжить работать после выхода на пенсию изъявили лишь 37% опрошенных.
Между тем, почти 70% респондентов уверены, что их судьба в данном вопросе зависит от работодателя.
Напомним, благодаря проведенной в 2019 году пенсионной реформе возраст выхода на пенсию для женщин увеличили до 60 лет, а для мужчин до 65 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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