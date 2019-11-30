ИА «Ореанда-Новости». Соцопрос, который проводил портал Superjob.ru, показал, что больше половины граждан проведут 31 декабря на работе, пишут «Известия».



Так, в последний день года работать будет 51% россиян. При этом 19% граждан заявили, что будут брать отпуск или отгул в этот день. Остальные респонденты пока не определились.



Примечательно, что, чем старше респонденты, тем чаще они говорили о том, что будут работать 31 декабря: 56% опрошенных старше 45 лет и 49% — моложе 34 лет.