ИА "Ореанда-Новости". Такие результаты выявило недавнее исследование российских экспертов.

57,6% россиян не хотят создавать свой бизнес. На этот показатель оказывают влияние многие факторы, такие как недостаточное количество денег и нежелание брать кредит, налоги, трудности, связанные лицензией и другие.

По результатам исследований думают о своём деле 30,2% респондентов. Однако открыть бизнес в ближайшее время смогут менее 5% опрошенных.

Желание стать предпринимателем выражено у молодых людей в возрасте до 24 лет. Отмечается, что данное желание падает по мере повышения возраста.

Исследование было проведено в мае 2019 года. В его рамках было опрошено 1215 занятых человек из всех федеральных округов Российской Федерации.