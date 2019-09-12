ИА «Ореанда-Новости» Исследовательская служба интернет-сервиса по поиску вакансий и подбору персонала HeadHunter провела опрос работодателей о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Выяснилось, что в ближайшие 2 года подобную перспективу готов рассматривать лишь каждый восьмой работодатель. В долгосрочной перспективе переход на сокращённую рабочую неделю допускают 8 %. Более трёх четвертей опрошенных вообще не рассматривают такую возможность.

Респонденты указывают на то, что при введении четырёхдневного режима они были бы вынуждены уменьшить заработную плату и нанимать новых сотрудников, что приведёт к снижению производительности труда, росту количества переработок, усилению «профессионального выгорания» и ухудшению трудовой дисциплины. Лишь один из десяти работодателей не видит в рассматриваемом нововведении никаких недостатков.

Безусловно целесообразным переход на четырёхдневку назвали 19 % опрошенных. Почти половина заняла противоположную позицию.

Среди преимуществ сокращения рабочего времени 51 % его сторонников назвали снижение риска «выгорания», 37 % – более эффективное использование рабочего времени, около трети – улучшение состояния здоровья работников.

Среди недостатков реализации инициативы респонденты в основном указывали на необходимость уменьшения зарплат (48 %) и снижение производительности труда (38 %). 9 % работодателей считают целесообразным переход на сокращённую неделю при пропорциональном уменьшении оплаты труда.