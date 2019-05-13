ИА «Ореанда-Новости» В ходе опроса граждан, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 78 % респондентов заявили о готовности работать, даже если необходимость в заработке отпадёт. Лишь 21 % россиян сообщили, что они в такой ситуации уволились бы и больше не работали.

При этом 68 % опрошенных уверены, что их заработная плата не зависит от качества работы.

85 % респондентов сообщили, что им нравится их работа. В населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек данный показатель составил 80 %, в обеих столицах – 86 %.

Также в ходе исследования было выяснено, каковы были основные факторы, влияющие на выбор профессии. 34 % назвали главной причиной «обстоятельства», 30 % – «собственные увлечения и интересы», 17 % – «оплата труда в данной сфере», 17 % сослались на «отсутствие выбора». 12 % респондентов назвали ключевым фактором престиж и возможность карьерного роста, 10 % – востребованность на рынке труда, 7 % – семейные традиции, 6 % – мнение друзей и родственников. Фактор высокого уровня обучения по профилю в вузе набрал скромные 2 %. Ещё 2 % ориентировались на выбор ближайшего окружения, 1 % россиян не хотели служить в армии.