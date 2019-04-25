ИА «Ореанда-Новости». Сервис Rabota.ru провёл исследование и выяснил, что планируют делать жители России во время майских праздников. Согласно соцопросу, большинство хотят выехать на природу, встретиться с родственниками и близкими, другие мечтают побыть в одиночестве.

Речь идёт о выходных 1-5 мая и 9-12 мая. За природу высказалось 38 процентов россиян, 37 процентов сообщили о встрече с близкими, 21 процент намерен провести генеральную уборку дома, а каждый пятый намерен открыть дачный сезон.

Путешествовать будут 17 процентов опрошенных граждан, заниматься хобби – 16 процентов, сводить детей в обещанное место намерены – 15 процентов опрошенных. 14 процентов ничего не планируют делать, 13 процентов будут культурно отдыхать в кино, театре, на концерте или выставке. А 12 процентов россиян мечтают отдохнуть в полном одиночестве.

Из предложенных ответов реже всего выбирали пункт об участии в волонтёрских проектах – всего два процента.