06.01.2020, 23:45
Большинство россиян не одобряют возвращение продажи пива на стадионы
ИА «Ореанда-Новости». Более 80 процентов граждан не одобряют инициативу по возвращению пива на стадионы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Основной причиной негативного отношения к алкоголю на стадионах граждане назвали возможную агрессию со стороны болельщиков и беспорядки.
Около 76% респондентов заявили, что пиво лучше пить дома или в гостях. Кроме того, 69% россиян заявили, что алкоголь возвращают на стадионы в интересах пивных компаний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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