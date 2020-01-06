ИА «Ореанда-Новости». Более 80 процентов граждан не одобряют инициативу по возвращению пива на стадионы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.



Основной причиной негативного отношения к алкоголю на стадионах граждане назвали возможную агрессию со стороны болельщиков и беспорядки.



Около 76% респондентов заявили, что пиво лучше пить дома или в гостях. Кроме того, 69% россиян заявили, что алкоголь возвращают на стадионы в интересах пивных компаний.