ИА «Ореанда-Новости» Большая часть российских граждан положительно относится к желанию подростков работать до 18-летия. Результаты опроса ВЦИОМ публикует ТАСС.

При этом 74% респондентов получили первую работу в подростковом возрасте, чаще всего это были мужчины. В среднем первую зарплату россияне получали в 16 лет. В числе причин начать работать до совершеннолетия опрошенные назвали: возможность быть финансово независимым (37%), приобщение к трудовой деятельности (25%), а также проведение свободного времени с пользой (18%).