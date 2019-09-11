ИА «Ореанда-Новости» Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос об отношении граждан к своей работе.

Было выяснено, что почти 80 % россиян в целом удовлетворены своей работой. 40 % ответили на соответствующий вопрос «вполне удовлетворён», 39 % – «скорее удовлетворён». 16 % дали ответ «скорее не удовлетворён», 5 % – «совершенно не удовлетворён».

Также было установлено, что в среднем сотрудники заняты на работе 49 часов в неделю. При этом медианное значение данного показателя значительно меньше – 41 час.

45 % опрошенных сообщили, что у них в основном сидячая работа. 70 % участвующих работают в офисе или в цеху. Чуть более четверти россиян работают на улице, в разъездах либо удалённо.

Оценивая условия труда, респонденты выделяли возможность сделать перерыв на обед (89 %), хорошие или нейтральные отношения с коллегами и руководством (83 %). 70 % граждан сообщили, что у них есть возможность сделать паузу во время рабочего дня, 56 % могут сделать разминку.