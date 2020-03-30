30.03.2020, 09:20
Большинство россиян выступает за введение предельного возраста президента РФ
ИА «Ореанда-Новости». По данным опроса «Левада-центра», 62% россиян выступают за введение ограничения по возрасту для кандидата в президенты РФ. Заявленным лимитом является 70 лет.
Напомним, что нынедействующему президенту Владимиру Путину 67 лет, и этот президентский срок должен окончиться в 2024 году. Судя по опросам также можно сказать, что 48% выступают за обнуление сроков, а 47%. Поддерживает Владимира Путина как президента сейчас меньше людей, чем в прошлом году.
Напомним, что нынедействующему президенту Владимиру Путину 67 лет, и этот президентский срок должен окончиться в 2024 году. Судя по опросам также можно сказать, что 48% выступают за обнуление сроков, а 47%. Поддерживает Владимира Путина как президента сейчас меньше людей, чем в прошлом году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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