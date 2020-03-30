. По данным опроса «Левада-центра», 62% россиян выступают за введение ограничения по возрасту для кандидата в президенты РФ.Напомним, что нынедействующему президенту Владимиру Путину 67 лет, и этот президентский срок должен окончиться в 2024 году. Судя по опросам также можно сказать, что 48% выступают за обнуление сроков, а 47%.