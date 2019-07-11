ИА «Ореанда-Новости» Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос российских предпринимателей.

71 % из них назвали условия ведения бизнеса в России неблагоприятными. При этом 76 % респондентов сообщили, что при возможности выбора предпочли бы своё дело.

Лишь 15 % опрошенных полагают, что российское правительство активно работает над поддержкой и развитием предпринимательства.

Среди основных факторов, мешающих развивать бизнес, участники опроса называли уровень благосостояния граждан (81 %), коррупцию (72 %), высокие цены на энергоносители (71 %), низкий уровень защищённости собственника, неудовлетворительную работу судов (62 %), нормативно-правовое регулирование в сфере предпринимательства (62 %), деятельность контрольно-надзорных органов (63 %).

Из положительных моментов опрошенные указали на уровень конкуренции на внутрироссийском рынке (47 %), стабильность государственной власти и политической ситуации (35 %) и доступность кредитов (28 %).

Среди предпринимательских рисков участники опроса в первую очередь выделяли уменьшение спроса (72 %), повышение налогов (70 %), другие непредсказуемые изменения в законе (64 %), увеличение издержек (63 %), несовершенство судебной системы (52 %), возможные проблемы с правоохранительными органами (41 %), рейдерский захват (25 %).

Долгосрочные стратегии используют лишь 23 % предпринимателей. Каждый десятый раздумывает о закрытии бизнеса, ещё 6 % – о его продаже.