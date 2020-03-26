26.03.2020, 22:49
Работники федеральных министерств перейдут на удалённый режим работы
ИА «Ореанда-Новости». С 27 марта большинство сотрудников федеральных органов власти переводят в дистанционный режим работы.
Все руководители обязаны создать надлежащие условия для полной и эффективной работы. Ведомствам необходимо будет передать информацию о числе сотрудников, перешедших в удалённый режим, а также о количестве беременных женщин, сотрудниц с детьми младше 14 лет и работников старше 60 лет.
Все руководители обязаны создать надлежащие условия для полной и эффективной работы. Ведомствам необходимо будет передать информацию о числе сотрудников, перешедших в удалённый режим, а также о количестве беременных женщин, сотрудниц с детьми младше 14 лет и работников старше 60 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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