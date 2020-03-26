Все руководители обязаны создать надлежащие условия для полной и эффективной работы. Ведомствам необходимо будет передать информацию о числе сотрудников, перешедших в удалённый режим, а также о количестве беременных женщин, сотрудниц с детьми младше 14 лет и работников старше 60 лет.