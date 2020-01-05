В 2020 году повысить своим работникам зарплату собирается руководство большинства компаний, имеющих российский капитал. Только лишь около 20 процентов компаний не планируют повышать сотрудникам зарплаты. Об этом заявлено в публикации "Российской газеты", которая ссылается на данные HeadHunter.Накануне стало известно, что недовольны своей работой 52 процента жителей РФ. Среди причин недовольства называются плохие условия труда, низкая заработная плата, переработки и задержки с выплатой зарплат.