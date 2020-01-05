05.01.2020, 08:59
Большинству жителей РФ дали обещание повысить зарплату
ИА «Ореанда-Новости». В 2020 году повысить своим работникам зарплату собирается руководство большинства компаний, имеющих российский капитал. Только лишь около 20 процентов компаний не планируют повышать сотрудникам зарплаты. Об этом заявлено в публикации "Российской газеты", которая ссылается на данные HeadHunter.
Уже в январе пересмотреть зарплаты было обещано 20 процентами компаний. Ещё 16 процентов из числа опрошенных компаний заявили, что намерены это сделать в течение первого полугода. В компаниях с капиталом из России планируют повысить сегодняшние зарплаты на десять процентов, заявлено в HeadHunter.
Накануне стало известно, что недовольны своей работой 52 процента жителей РФ. Среди причин недовольства называются плохие условия труда, низкая заработная плата, переработки и задержки с выплатой зарплат.
Уже в январе пересмотреть зарплаты было обещано 20 процентами компаний. Ещё 16 процентов из числа опрошенных компаний заявили, что намерены это сделать в течение первого полугода. В компаниях с капиталом из России планируют повысить сегодняшние зарплаты на десять процентов, заявлено в HeadHunter.
Накануне стало известно, что недовольны своей работой 52 процента жителей РФ. Среди причин недовольства называются плохие условия труда, низкая заработная плата, переработки и задержки с выплатой зарплат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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