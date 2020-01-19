ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Великобритании заявил, что нормализация отношений с Россией на данный момент невозможна.

Британский премьер Борис Джонсон заявил Владимиру Путину, что на данный момент нормализация отношений между двумя государствами невозможна. Дело в том, что Россия по-прежнему представляет большую угрозу самого Соединённого королевства и его союзников.

Из сообщения канцелярии главы правительства Великобритании следует, что отношения не улучшатся, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность». По мнению Соединённого королевства, Москва представляет угрозу. Россия же решительно отвергала любые заявления и обвинения в дестабилизирующей деятельности.