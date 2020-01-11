ИА «Ореанда-Новости». Юрий Борисов высказался об уровне российской боеспособности.

Вице-премьер России Юрий Борисов прокомментировал уровень боеспособности страны. По его мнению, РФ удаётся поддерживать высокую планку, несмотря на большие различия между отечественным военным бюджетом и средствами США и НАТО. Об этом Борисов рассказал во время выступления с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.

Так, в этом году на военные расходы США выделено 750 миллиардов долларов. Военный бюджет НАТО и вовсе перешёл за отметку в триллион долларов. Россия же тратит на военную сферу в 12-14 раз меньше западных коллег.

Борисов отметил, что, несмотря на относительно маленькие расходы, Россия уверенно занимает вторую позицию по экспорту вооружений после США.