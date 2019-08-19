ИА «Ореанда-Новости» Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнаружила доказательства, свидетельствующие о том, что Россия в 2014 году участвовала в боях под городом Иловайском, расположенном в 35 километрах от Донецка.

Исследователи, в частности, изучили около 2500 часов видеоматериалов, размещённых на интернет-канале YouTube во время боёв, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых запечатлены российские вооружённые конвои на территории Украины, а также танки Т-72Б3, которые в тот период использовались только в российской армии.

Материалы расследования представлены в Европейский суд по правам человека. Соответствующие фотографии и видеозаписи обнародованы на сайте Forensic Architecture.

В августе 2014 года группа украинских военных была окружена под Иловайском. Бои продолжались до сентября. Украина понесла значительные потери. Всего в 2014 году в зоне конфликта погибли не менее 1,7 тысячи человек. Россия отрицает какую бы то ни было причастность к военным действиям в Донбассе.