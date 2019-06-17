ИА «Ореанда-Новости» Вероятная встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может состояться уже в конце месяца на саммите G20 в Японии. Об этом пишет британское издание Guardian. Автор материала - редактор дипломатического отдела газеты Патрик Уинтур, он пишет, что Москва и Лондон рассматривают вероятное «потепление в отношениях» между государствами. Свои источники информации автор статьи не раскрывает, однако пока официальных сведений о возможной встрече российского и британского лидеров нет.

При этом Уинтур отмечает, что после инцидента в Солсбери это будет первая встреча. Однако, как утверждает автор, Мэй и Путин встретятся, только если эта встреча будет продуктивной и интересной для обеих сторон.