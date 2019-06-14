ИА «Ореанда-Новости» Судья на процедурном заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона, в котором рассматривается вопрос о выдаче властям США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил, что слушания по запросу об экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года. Прежде чем начнутся основные слушания, суд проведёт два процедурных заседания в октябре и декабре 2019-го. Защита согласились с датами, которые предложила суду прокуратура Великобритании.

Вашингтон потребовал экстрадиции Ассанжа в связи с обвинениями в преступлениях, связанных с разглашением секретных сведений, незаконно полученных в американской армии. В то же время основатель WikiLeaks обвиняется прокуратурой Швеции в сексуальных преступлениях, однако выдать подозреваемого Стокгольм пока не потребовал.