ИА «Ореанда-Новости» Представители «Нафтогаза Украины» сообщили, что британский суд вынес решение о заморозке выплаты российской компании «Газпром» дивидендов от швейцарского предприятия Nord Stream, которое было учреждено для управления газопроводом «Северный поток», в размере 145 миллионов долларов.

В сообщении также указано, что судом предписано, чтобы при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов руководство «Газпрома» получало согласие украинской компании либо согласование суда для получения данных денег.

Решение было принято при рассмотрении иска Украины к «Газпрому» по делу о транзите топлива. В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении договоров на поставку и транзит газа, обязав российское предприятие выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал данное решение, и Украина пытается взыскать деньги в принудительном порядке.