ИА «Ореанда-Новости» Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Джулиан Болл заявил, что российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Соединённого Королевства скорейшего ответа.

По мнению военного специалиста, создаваемые Россией условия ставят под сомнение возможности британских войск в случае необходимости оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Среди мер, которые Болл предложил для преодоления угрозы, – применение технологий искусственного интеллекта, разработка перспективных видов вооружения, а также изменение тактики ведения военных действий.