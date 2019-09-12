12.09.2019, 10:34
Британский военный рассказал, какое из российских вооружений представляет наибольшую опасность
ИА «Ореанда-Новости» Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Джулиан Болл заявил, что российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Соединённого Королевства скорейшего ответа.По мнению военного специалиста, создаваемые Россией условия ставят под сомнение возможности британских войск в случае необходимости оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Среди мер, которые Болл предложил для преодоления угрозы, – применение технологий искусственного интеллекта, разработка перспективных видов вооружения, а также изменение тактики ведения военных действий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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