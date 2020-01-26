ИА «Ореанда-Новости». Александр Брод отметил, что взгляды протоиерея Чаплина были далеко не бесспорны.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что Всеволод Чаплин был одним из тех, кто не боялся высказывать мнение. Однако, как отметил Брод, его взгляды были далеко не бесспорны.

Брод рассказал, что Чаплин был образованным, умным и грамотным человеком. Несмотря на то, что их взгляды часто расходились, политик всё равно выделяет протоиерея среди других духовных служителей, так как Всеволод Чаплин не боялся высказывать свою независимую точку зрения.

Также Брод отметил, что с 2016 года у Чаплина начались проблемы в отношениях с РПЦ. В нём «проснулась активная гражданская позиция», но, несмотря на общественную деятельность, он всё равно не переставал служить в храме.

Сегодня, в воскресенье, на 52-ом году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин.