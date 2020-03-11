. Об этом проинформировал РИА Новости Алескандр Красовицкий, работающий в компании "Военно-промышленная компания" на должности гендиректора.Представитель предприятия, производящего данные машины, сообщил, что один автомобиль уже продан за рубеж. Он также рассказал, что. По его словам, этого захотел заказчик. Проданный бронеавтомобиль "ВПК-Урал" вмещает восемь человек, хотя по проекту он рассчитан на двенадцать человек.Красовицкий сообщил также, что в автомобиле есть возможность менять местами двери и стёкла.