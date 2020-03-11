11.03.2020, 07:30
Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые продали в другую страну
ИА «Ореанда-Новости». Бронеавтомобиль российского производства "ВПК-Урал", проходящий предварительные испытания, впервые продан заказчику из другой страны. Об этом проинформировал РИА Новости Алескандр Красовицкий, работающий в компании "Военно-промышленная компания" на должности гендиректора.
Представитель предприятия, производящего данные машины, сообщил, что один автомобиль уже продан за рубеж. Он также рассказал, что машину сделали несколько меньше. По его словам, этого захотел заказчик. Проданный бронеавтомобиль "ВПК-Урал" вмещает восемь человек, хотя по проекту он рассчитан на двенадцать человек.
Красовицкий сообщил также, что в автомобиле есть возможность менять местами двери и стёкла.
Представитель предприятия, производящего данные машины, сообщил, что один автомобиль уже продан за рубеж. Он также рассказал, что машину сделали несколько меньше. По его словам, этого захотел заказчик. Проданный бронеавтомобиль "ВПК-Урал" вмещает восемь человек, хотя по проекту он рассчитан на двенадцать человек.
Красовицкий сообщил также, что в автомобиле есть возможность менять местами двери и стёкла.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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