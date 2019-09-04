ИА «Ореанда-Новости». Cуд в Москве признал офицера в отставке Евгения Коваленко виновным в применении насилия к полицейским на акции протеста 27 июля, пишет «Коммерсант».



Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. При этом следствие просило для него пять лет тюрьмы.



Коваленко во время несогласованной акции протеста бросил в ОМОН урну. Сам он свою вину не признал, отметив, что урна не попала ни в кого и не могла причинить вреда.



Несанкционированный митинг прошёл в столице 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгорудму. Во время акции было задержано более тысячи человек.