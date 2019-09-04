Бросивший урну в ОМОН Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
ИА «Ореанда-Новости». Cуд в Москве признал офицера в отставке Евгения Коваленко виновным в применении насилия к полицейским на акции протеста 27 июля, пишет «Коммерсант».
Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. При этом следствие просило для него пять лет тюрьмы.
Коваленко во время несогласованной акции протеста бросил в ОМОН урну. Сам он свою вину не признал, отметив, что урна не попала ни в кого и не могла причинить вреда.
Несанкционированный митинг прошёл в столице 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгорудму. Во время акции было задержано более тысячи человек.
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