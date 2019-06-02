ИА «Ореанда-Новости» Мать, которая оставила в подмосковном хостеле двух маленьких детей удалось задержать. Женщину допросили следователи, по её словам, в тот день она договорилась с няней встретиться около метро, и якобы передала ей детей при свидетелях.

Однако, как рассказала администрация хостела, мать оставила малышей в гостинице, а сама ушла под предлогом того, что оставила паспорт в автомобиле. Сейчас дети находятся в больнице.