ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин подписал указ, которым объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в целях ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что организовывать и проводить Год памяти будет российский организационной комитет «Победа». Координация работы этого комитета возлагается на руководителя администрация президента Антона Вайно.

Оргкомитет  должен в течение месяца представить план основных мероприятий.