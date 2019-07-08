ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в целях ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что организовывать и проводить Год памяти будет российский организационной комитет «Победа». Координация работы этого комитета возлагается на руководителя администрация президента Антона Вайно.



Оргкомитет должен в течение месяца представить план основных мероприятий.