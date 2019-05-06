Бумажные сертификаты на материнский капитал могут быть отменены
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Минтруда Алексей Скляр сообщил, что сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а его получательниц будут заносить в специальный цифровой реестр.
По заверениям чиновника, нововведение даст возможность вдвое сократить время оформления права на выплату – теперь это будет происходить в течение недели.
Помимо этого переход на цифровую документацию позволит получать выписку дистанционно, независимо от места нахождения матери.
Также было указано, что применение нового порядка направлено борьбу с мошенничествами при использовании материнского капитала.В то же время специалисты предлагают на первоначальном периоде использовать оба варианта сертификатов – бумажный и цифровой. Необходимость этого объясняется тем, что не во всех регионах России компьютерная грамотность находится на должном уровне и не во всех местностях есть доступ к Интернету.
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