ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Минтруда Алексей Скляр сообщил, что сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а его получательниц будут заносить в специальный цифровой реестр.

По заверениям чиновника, нововведение даст возможность вдвое сократить время оформления права на выплату – теперь это будет происходить в течение недели.

Помимо этого переход на цифровую документацию позволит получать выписку дистанционно, независимо от места нахождения матери.

Также было указано, что применение нового порядка направлено борьбу с мошенничествами при использовании материнского капитала.