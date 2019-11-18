Мария Бутина встретилась с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. На этой встрече она сказала. что хочет выразить огромную благодарность Владимиру Путину за то, что он регулярно высказывался в её защиту. Бутина сказала, что знает это и очень ценит.Москалькова подчеркнула особую роль президента в судьбах попавших за рубежом в непростую жизненную ситуацию россиян. По словам Москальковой, Владимир Путин за каждого россиянина борется буквально как лев.