18.11.2019, 15:43
Бутина высказала слова благодарности президенту России за то, что ей помогли попасть на родину
ИА «Ореанда-Новости» Марией Бутиной, которая была недавно освобождена из американской тюрьмы, было сказано о том, что для того, чтобы глава страны выступил в твою защиту, достаточно лишь быть гражданином России.
Мария Бутина встретилась с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. На этой встрече она сказала. что хочет выразить огромную благодарность Владимиру Путину за то, что он регулярно высказывался в её защиту. Бутина сказала, что знает это и очень ценит.
Москалькова подчеркнула особую роль президента в судьбах попавших за рубежом в непростую жизненную ситуацию россиян. По словам Москальковой, Владимир Путин за каждого россиянина борется буквально как лев.
Мария Бутина встретилась с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. На этой встрече она сказала. что хочет выразить огромную благодарность Владимиру Путину за то, что он регулярно высказывался в её защиту. Бутина сказала, что знает это и очень ценит.
Москалькова подчеркнула особую роль президента в судьбах попавших за рубежом в непростую жизненную ситуацию россиян. По словам Москальковой, Владимир Путин за каждого россиянина борется буквально как лев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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