ИА «Ореанда-Новости». В суде было обнародовано видео истязаний над омским подростком его отчимом. Также частично видео было показано в эфире телеканала НТВ.

По данным следствия, отчим наказывал ребёнка за опоздания из школы и подобные незначительные провинности. Мать подростка знала об этом и просматривала видеозаписи. Мальчик стоял на коленях на гречке. Подобные наказания могли продолжаться несколько ночей подряд. Если подросток стоял неровно, то отчим пинал ребёнка. После истязаний мальчик самостоятельно собирал гречку в пакет.

Когда правоохранительные органы узнали о наказаниях, у ребёнка была обнаружена вросшая в колени гречка. Отчим сейчас находится под заключение в СИЗО, а мать была выпущена под расписку о невыезде.