По данным следствия, отчим наказывал ребёнка за опоздания из школы и подобные незначительные провинности. Мать подростка знала об этом и просматривала видеозаписи. Мальчик стоял на коленях на гречке. Подобные наказания могли продолжаться несколько ночей подряд. Если подросток стоял неровно, то отчим пинал ребёнка. После истязаний мальчик самостоятельно собирал гречку в пакет.