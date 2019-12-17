17.12.2019, 17:11
Было опубликовано видео истязаний над омским подростком
ИА «Ореанда-Новости». В суде было обнародовано видео истязаний над омским подростком его отчимом. Также частично видео было показано в эфире телеканала НТВ.
По данным следствия, отчим наказывал ребёнка за опоздания из школы и подобные незначительные провинности. Мать подростка знала об этом и просматривала видеозаписи. Мальчик стоял на коленях на гречке. Подобные наказания могли продолжаться несколько ночей подряд. Если подросток стоял неровно, то отчим пинал ребёнка. После истязаний мальчик самостоятельно собирал гречку в пакет.
Когда правоохранительные органы узнали о наказаниях, у ребёнка была обнаружена вросшая в колени гречка. Отчим сейчас находится под заключение в СИЗО, а мать была выпущена под расписку о невыезде.
По данным следствия, отчим наказывал ребёнка за опоздания из школы и подобные незначительные провинности. Мать подростка знала об этом и просматривала видеозаписи. Мальчик стоял на коленях на гречке. Подобные наказания могли продолжаться несколько ночей подряд. Если подросток стоял неровно, то отчим пинал ребёнка. После истязаний мальчик самостоятельно собирал гречку в пакет.
Когда правоохранительные органы узнали о наказаниях, у ребёнка была обнаружена вросшая в колени гречка. Отчим сейчас находится под заключение в СИЗО, а мать была выпущена под расписку о невыезде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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