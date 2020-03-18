18.03.2020, 14:50
Бюджет России в 2020 году будет дефицитным
ИА «Ореанда-Новости». Антон Силуанов, министра финансов РФ, заявил, что в 2020 году бюджет страны будет дефицитным. На данный момент ситуация в государстве сильно отклоняется от макроэкономических прогнозов на год.
Минфин уверен, что для того, чтобы нормализовать ситуацию, придётся задействовать финансы из Фонда национального благосостояния (резервный фонд, который является частью механизма пенсионного обеспечения россиян).
Также Силуанов поручил казначейству представить варианты увеличения эффективности в расходах бюджета на национальные проекты.
Минфин уверен, что для того, чтобы нормализовать ситуацию, придётся задействовать финансы из Фонда национального благосостояния (резервный фонд, который является частью механизма пенсионного обеспечения россиян).
Также Силуанов поручил казначейству представить варианты увеличения эффективности в расходах бюджета на национальные проекты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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