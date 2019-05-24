24.05.2019, 22:05
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников о защите чести и достоинства
ИА «Ореанда-Новости». Cуд в Москве частично удовлетворил иск бывшей заключённой Инги Кривицкой о защите чести и достоинства, поданный к главе движения «За права человека» Льву Пономарёву и главе «Руси сидящей» Ольге Романовой, пишет ТАСС.
Суд поставновил взяскать с Пономарёва 50 тысяч рублей, а с Романовой - 70 тысяч рублей. По решению суда правозащитники также должны удалить сведения и предоставить опровержение того, что Кривицкая била заключённых женщин. Изначально сумма требований по иску была 2 миллиона рублей.
Суд поставновил взяскать с Пономарёва 50 тысяч рублей, а с Романовой - 70 тысяч рублей. По решению суда правозащитники также должны удалить сведения и предоставить опровержение того, что Кривицкая била заключённых женщин. Изначально сумма требований по иску была 2 миллиона рублей.
Кривицкая провела в кoлoнии 16 лет. Она обвинили правозащитников во лжи, когда oни заявили o пытках в колонии ИК-2 в Мордoвии. Кривицкая настаивала, что никаких пытoк в исправительнoм учреждении не былo.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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