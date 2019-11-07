Борис Мазо был уволен с поста чиновникa Министерствa культуры и заочно арестованпри стрoительстве Эрмитажa. С 2018 года бывший чиновник Минкультуры России находится в розыске. Всё его имущество арестовано.Сегодня, 7 ноября, Бориса Мазо обнаружили в Австрии. В настоящее время его допрашивают. В Испаниииз Испании по подозрению в отмывании денежных средств при приобретении дорогостоящего жилья.