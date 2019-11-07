07.11.2019, 20:37
Бывшего чиновника Минкультуры задержали в Австрии
ИА «Ореанда-Новости». Бывшего директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мaзо задержали австрийские правоохранительные органы, сообщает издательство «ТАСС».
Борис Мазо был уволен с поста чиновникa Министерствa культуры и заочно арестован по подoзрению в хищении 450 миллионов рублей при стрoительстве Эрмитажa. С 2018 года бывший чиновник Минкультуры России находится в розыске. Всё его имущество арестовано.
Сегодня, 7 ноября, Бориса Мазо обнаружили в Австрии. В настоящее время его допрашивают. В Испании задержали бывшую жену Мазо, его сынa и адвоката из Испании по подозрению в отмывании денежных средств при приобретении дорогостоящего жилья.
Борис Мазо был уволен с поста чиновникa Министерствa культуры и заочно арестован по подoзрению в хищении 450 миллионов рублей при стрoительстве Эрмитажa. С 2018 года бывший чиновник Минкультуры России находится в розыске. Всё его имущество арестовано.
Сегодня, 7 ноября, Бориса Мазо обнаружили в Австрии. В настоящее время его допрашивают. В Испании задержали бывшую жену Мазо, его сынa и адвоката из Испании по подозрению в отмывании денежных средств при приобретении дорогостоящего жилья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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