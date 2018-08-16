ИА «Ореанда-Новости». Генерал Следственного комитета России Денис Никандров получил 5,5 года колонии за взятку по делу вора в законе Шакро Молодого. Решение вынес судья Андрей Гуров.



Денис Никандров был заместителя начальника московского управления Следственного Комитета, он проходил фигурантом по делу о взятке, которую получили от представителей криминального мира высокопоставленные офицеры ведомства. После его показаний в июле арестовали Александра Дрыманова, экс-главу управления СКР по Москве.

Никандрова лишили звания генерал-майора. Такое постановление также вынесли в суде. Суд над ним проходил иначе – занял своего один день, так как он признал вину без изучения доказательств. Суд прошёл в закрытом режиме.

Сторона гособвинения выдвинуло версию, что Никандров был одним из высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, которые разделили между собой взятку 1 миллион долларов от представителей криминального мира. За это они просили смягчить обвинение одному из приближённых вора в законе Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Речь шла об Андрее Койчукове, который является правой рукой Шакро, его прозвище в преступном мире – Итальянец. Он после перестрелки в Москве на улице Рочдельской оказался в СИЗО.

В ФСБ считают, что взятку давал бизнесмен Дмитрий Смычковский, который часто бывал в СКР, а многие высокопоставленные офицеры поддерживали с ним дружеские отношения.

Никандрову по версии следствия досталось 200 тысяч долларов США из миллиона. Кроме него, по версии следствия, деньги получили его начальник – Александр Дрыманов и экс-глава СКР по ЦАО Алексей Комаренко. С ними в списке Михаил Максименко, начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР. Все эти люди арестованы ФСБ, последним под арест попал Дрыманов, его удалось задержать только в июле этого года, когда он утратил статус спецсубъекта после отставки.

Никандрова задержали в июле 2016 года, и он долгое время вину не признавал, когда признал, начал давать подробные показания на бывших коллег. Благодаря им и арестовали его начальника Дрыманова.