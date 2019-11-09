Следствие полагает, что он в 2014-2015 годах злоупотреблял должностными полномочиями. Он якобы незаконно передал служебную машину Toyota Camry родственнику.Ранее в республике задержали главу администрации Элисты Окона Нохашкиева. Его также подозревали в превышении полномочий. Его отстранили от занимаемой должности.