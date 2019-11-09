09.11.2019, 17:58
Бывшего главу Элисты заподозрили в передаче служебной машины родственнику
ИА «Ореанда-Новости». СКР по Калмыкии завёл уголовное дело против экс-главы Элисты, имя которого не называется, пишет «Коммерсант».
Следствие полагает, что он в 2014-2015 годах злоупотреблял должностными полномочиями. Он якобы незаконно передал служебную машину Toyota Camry родственнику.
Ранее в республике задержали главу администрации Элисты Окона Нохашкиева. Его также подозревали в превышении полномочий. Его отстранили от занимаемой должности.
Следствие полагает, что он в 2014-2015 годах злоупотреблял должностными полномочиями. Он якобы незаконно передал служебную машину Toyota Camry родственнику.
Ранее в республике задержали главу администрации Элисты Окона Нохашкиева. Его также подозревали в превышении полномочий. Его отстранили от занимаемой должности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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