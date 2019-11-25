25.11.2019, 12:28
Бывшего военного осудили в Ростове-на-Дону за убийство женщины и ребёнка
ИА «Ореанда-Новости» Виктора Бондаренко, ранее служившего в вооруженных силах РФ, за попытку убить свою мать и за убийство сожительницы и её ребёнка в понедельник Южный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии.
Трагедия случилась 11 января 2019 года в городе Краснодаре. Приревновавший сожительницу Бондаренко молотком несколько раз ударил её по голове, а затем этим предметом нанес удары её сыну. Оба скончались на месте.
После этого мужчина совершил нападение на свою мать, но той удалось спастись. Как известно, мужчина, когда совершал убийства, был пьян.
Трагедия случилась 11 января 2019 года в городе Краснодаре. Приревновавший сожительницу Бондаренко молотком несколько раз ударил её по голове, а затем этим предметом нанес удары её сыну. Оба скончались на месте.
После этого мужчина совершил нападение на свою мать, но той удалось спастись. Как известно, мужчина, когда совершал убийства, был пьян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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