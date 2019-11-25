Трагедия случилась 11 января 2019 года в городе Краснодаре. Приревновавший сожительницу Бондаренко молотком несколько раз ударил её по голове, а затем этим предметом нанес удары её сыну. Оба скончались на месте.После этого мужчина совершил нападение на свою мать, но той удалось спастись. Как известно, мужчина, когда совершал убийства, был пьян.