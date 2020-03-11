ИА «Ореанда-Новости» . Экс-заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний признали виновным в растрате более 150 миллионов рублей.

На заседании Замоскворецкого суда в российской столице Олега Коршунова приговорили к 9 годам отбывания наказания в колонии общего режима. Об этом рассказало издание «РИА Новости». По данному делу в настоящее время также расследуются дела относительно замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светланы Алексеевой, а также руководителя управления бронетехникой Алексея Данилова.

Следствие установило, что Коршунов и его подручные заключили госконтракты на поставку топлива для автомобилей с крайне завышенной стоимостью.