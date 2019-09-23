ИА «Ореанда-Новости». Бывшие футболисты сборной России собираются объединить иски к МВД. Спортсмены обвиняют ведомство в некачественном расследовании дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий», пишет «Р-Спорт».



Среди обманутых клиентов банка оказались ныне главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, его ассистент Юрий Никифоров, а также другие бывшие игроки сборной России – Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко и Дмитрий Сычев.



Всего спортсмены собираются взыскать с министерства около 260 миллионов рублей.



В 2015 году в хищении средств обвинили главу правления банка «Замоскворецкий» Илью Бударина, топ-менеджера Ирину Павлову и её брата Яниса Павлова. Бударин был приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске.

