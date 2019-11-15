ИА «Ореанда-Новости». Борис Мазо, обвинённый в нескольких преступлениях, попросил политического убежища в Австрии.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на адвоката Бориса Владислава Мусияка.

Сам обвиняемый в нескольких хищениях, просит у австрийской стороны политического убежища. Он уверен в том, что российские следственные органы действуют против него по политическим мотивам. Это может стать основанием для положительного ответа со стороны Австрии.

При этом бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры фигурирует одновременно в двух масштабных уголовных делах. Он замешан сразу в двух историях с хищением в Минкультуры России. В первом случае речь шла о 100 миллионах рублей, в этот раз – о 450 миллионах рублей.



Следователи сообщили, что пока не удаётся определить точное местонахождение беглеца, поэтому суд выдал арест заочно.