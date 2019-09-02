ИА «Ореанда-Новости» Издание Breaking Defense сообщило, что бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк считает, что применение искусственного интеллекта в военной сфере представляет серьёзную опасность.

Военный видит проблему в том, что данные технологии задействованы при принятии решения о нанесении ядерного удара. По мнению Уорка, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного оружия, поскольку они действуют на основе определённых параметров и показателей и в некоторых ситуациях система может посчитать не представляющие опасность факторы как угрожающие.

Уорк сообщил, в частности, что российская система «Периметр» способна ошибиться, приняв сейсмическую активность за ядерные взрывы. В этом случае она направит запрос в штаб, и если по какой-либо причине не получит ответа, способна отдать распоряжение запустить баллистические ракеты.