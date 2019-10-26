ИА «Ореанда-Новости». Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что во время поездки в Африку познакомился с тогда ещё руководителем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, пишет «МК».



Сенников рассказал, что поездка была в 2003 году. Спортсмен рассказал, что у него и у Ходорковского был один и тот гид, который и рассказал, что Ходорковский хотел убить льва. По словам гида, Ходорковский в итоге убил льва.



Сенников отметил, что для этого, возможно, надо иметь определённую смелость. Футболист предположил, что предпринимателю, возможно, «захотелось испытать чувство силы и власти».