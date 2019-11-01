01.11.2019, 17:01
Бывший генерал милиции арестован за подготовку убийства
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Ставропольском крае арестовал генерала милиции в отставке, экс-главу Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что Туривненко подозревают в подготовке убийства жены своего брата, который скончался. Экс-генерала арестовали на два месяца.
Туривненко хотел убить жену умершего брата для того, чтобы оказывать влияние на своего племянника, который был наследником всего имущества. Следствие полагает, что подозреваемый хотел получить в собственность доли в некоторых предприятиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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