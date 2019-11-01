ИА «Ореанда-Новости». Суд в Ставропольском крае арестовал генерала милиции в отставке, экс-главу Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что Туривненко подозревают в подготовке убийства жены своего брата, который скончался. Экс-генерала арестовали на два месяца.



Туривненко хотел убить жену умершего брата для того, чтобы оказывать влияние на своего племянника, который был наследником всего имущества. Следствие полагает, что подозреваемый хотел получить в собственность доли в некоторых предприятиях.