ИА «Ореанда-Новости». Суд приговорил экс-министра финансов Ингушетии к пяти годам лишения свободы по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 2 миллиардов рублей, пишет RT.



Сообщается, что экс-министр, а также глава отдела компенсационных выплат с 2014 года по 2017 израсходовали субвенций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, поступивших из бюджета России, на цели, не соответствующие условиям их получения и расходования.



Следствие также отмечает, что обвиняемые предоставили в Минфин России отчёты о целевом расходовании денежных средств, несмотря на то, что часть денег была израсходована на другие цели.