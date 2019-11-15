Ему вменялось то, что он поставил свою подпись под документом, разрешающим ввод в эксплуатацию здания, в котором отсутствовала одна квартира.По данным, полученным в результате следствия, весной 2016 года на тот момент руководитель Наримановского района разрешил ввод нового многоквартирного дома в эксплуатацию, хотя перед этим не проверил, соответствует ли это здание требованиям, прописанным в проектно-сметной документации. Выяснилось в ходе разбирательства, что в доме не достаёт одной квартиры. Таким образом был нанесён ущерб бюджетам разных уровней в размере 1,1 миллиона рублей.