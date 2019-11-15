15.11.2019, 13:45
Бывший глава одного из районов Астраханской области отсидит год в колонии
ИА «Ореанда-Новости». По данным, предоставленным СУСК России, суд в Астраханской области вынес решение приговорить к одному году колонии бывшего руководителя Наримановского района. Ему вменялось то, что он поставил свою подпись под документом, разрешающим ввод в эксплуатацию здания, в котором отсутствовала одна квартира.
По данным, полученным в результате следствия, весной 2016 года на тот момент руководитель Наримановского района разрешил ввод нового многоквартирного дома в эксплуатацию, хотя перед этим не проверил, соответствует ли это здание требованиям, прописанным в проектно-сметной документации. Выяснилось в ходе разбирательства, что в доме не достаёт одной квартиры. Таким образом был нанесён ущерб бюджетам разных уровней в размере 1,1 миллиона рублей.
По данным, полученным в результате следствия, весной 2016 года на тот момент руководитель Наримановского района разрешил ввод нового многоквартирного дома в эксплуатацию, хотя перед этим не проверил, соответствует ли это здание требованиям, прописанным в проектно-сметной документации. Выяснилось в ходе разбирательства, что в доме не достаёт одной квартиры. Таким образом был нанесён ущерб бюджетам разных уровней в размере 1,1 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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