ИА «Ореанда-Новости» Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный в июне 2018 года, обвенчался с супругой в СИЗО «Матросская тишина». Об этом рассказала его жена Юлия.

Она сообщила, что обряд венчания прошёл в храме изолятора и продлился 40 минут. Шестун рассказала, что ей позволили поцеловать и «пообнимать» мужа. Кроме того, она поблагодарила администрацию «Матросской тишины» за организацию церемонии.