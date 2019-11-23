ИА «Ореанда-Новости». Классная руководительница премьера РФ высказалась по поводу ЕГЭ.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на классную руководительницу класса Медведева, учительницу химии Нину Ерюхину.

Ерюхина отметила, что нынешняя ситуация с ЕГЭ уничтожает остатки российского образования. Такого же мнения придерживается большинство отечественных учителей, которые наблюдают за «внутренней кухней» экзамена.

По словам учителя, раньше было «живое общение». При прежней системе экзаменов можно было услышать ответы, обсудить тему вопроса. Учитель мог гордиться ответами своего ученика. А сейчас система образования скатилась к анкете, к заполнению которой начинают готовить с начальной школы.

Ерюхина также добавила, что образование СССР давало намного больше развития ученику, заполняла его знаниями и раскрывала в нём все необходимые качества.