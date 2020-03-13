ИА «Ореанда-Новости». Экс-мэр Махачкалы, отбывающий пожизненный срок, попросил о помиловании. Саид Амиров был осуждён за организацию убийства следователя. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя Общественной наблюдательной комиссии региона.

Амиров подал прошение о помиловании губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Дата рассмотрения обращения пока неизвестна.

Сообщается, что состояние здоровья Амирова ухудшилось за время пребывания в местах лишения свободы.

Саид Амиров был осуждён в 2015 году за организацию убийства сотрудника СК России и подготовку к покушению на своего политического оппонента.