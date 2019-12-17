ИА «Ореанда-Новости». Против бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко возбудили уголовное дело о получении взяток в крупной размере, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что экс-чиновник дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Следствие утверждает, что Иваненко получил от главы Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Кроме того, Иваненко также, как уверено следствие, получил 200 тысяч рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.