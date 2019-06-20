ИА «Ореанда-Новости» Мэн Хунвэй, бывший президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол), занимавший пост заместителя министра общественной безопасности Китая, на заседании суда в городе Тяньцзинь признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 14,46 миллиона юаней (около 2,1 миллиона долларов). Он заявил, что признаёт вину и раскаивается в содеянном.

Приговор по делу пока не вынесен.

В октябре 2018 года Мэн Хунвэй взял отпуск, уехал в Китай и исчез. Впоследствии власти КНР сообщили, что ведётся следствие в связи с его причастностью к коррупционным преступлениям. После этого чиновник подал в Интерпол заявление об отставке.