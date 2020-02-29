ИА «Ореанда-Новости» . Лех Валенса, экс-глава Польши, в интервью для российского издания «RT» заявил о необходимости примирения государства с Российской Федерацией. Бывший президент отметил, что договор Варшавы с Москвой мог бы «сотрясти Запад».

Политик заявил о том, что в эпоху развития технологий, глобализации и информации раздел границ стран совершенно неприемлем. По его мнению, Польше необходимо найти другие пути решения возникающих проблем и примириться с российской стороной для дальнейшего сотрудничества.

Валенса также отметил, что