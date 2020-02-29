29.02.2020, 11:27
Бывший президент Польши заявил о необходимости примирения с Россией
ИА «Ореанда-Новости». Лех Валенса, экс-глава Польши, в интервью для российского издания «RT» заявил о необходимости примирения государства с Российской Федерацией. Бывший президент отметил, что договор Варшавы с Москвой мог бы «сотрясти Запад».
Политик заявил о том, что в эпоху развития технологий, глобализации и информации раздел границ стран совершенно неприемлем. По его мнению, Польше необходимо найти другие пути решения возникающих проблем и примириться с российской стороной для дальнейшего сотрудничества.Валенса также отметил, что договор между РФ и Польшей «потряс» бы всю Европу и США, поскольку они всеми силами пытаются «использовать ссоры и разногласия других государств».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии